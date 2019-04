Le pagelle di Ramsey: vero protagonista. La Juve si sfrega le mani

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La sua prima partita contro un'italiana da juventino non poteva certo andare meglio. Aaron Ramsey ha siglato il gol dell'1-0 e come possiamo leggere anche sulle pagelle di TMW "partecipa praticamente a tutte le azioni dell'Arsenal". Sfiora anche la doppietta e la Juventus osserva e si sfrega le mani per l'anno prossimo.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7,5

TuttoNapoli.net: 7