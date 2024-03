Le pagelle di Raspadori: uomo della Provvidenza, supereroe come l'anno scorso

vedi letture

Ritrova il gol e decide la sfida contro la Juventus. Fra i protagonisti della gara del "Maradona" c'è senza dubbio Giacomo Raspadori, autore del definitivo 2-1. "Alla velocità della luce - scrive la Gazzetta dello Sport - sulla ribattuta di Szczesny, la manda all’incrocio giusto per qualche batticuore in più. Corsa liberatoria sotto la curva: se la meritava". "È ancora lui l’uomo della provvidenza - analizza il Corriere dello Sport - come ad aprile a Torino: entra, segna. Un fulmine di gioia che s’avventa sulla respinta".

Questo il commento di TMW: "Quando vede la Juventus, decide di indossare i panni del supereroe. Era successo lo scorso anno allo Stadium e accade lo stesso oggi, con rete decisiva, fatta di grande cattiveria, arrivando a colpire addirittura di stinco dopo il rigore sbagliato di Osimhen".

LE PAGELLE

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

TuttoNapoli.net: 7