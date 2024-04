Napoli, Raspadori: "Il lavoro quotidiano paga. Dobbiamo giocare sempre come nella ripresa"

“Quella di mettermi sempre a disposizione è una delle mie caratterisiche. Ciò che ho raggiunto finora è perché mi metto sempre a disposizione della squadra ed è frutto del lavoro quotidiano. Credo che noi come squadra dobbiamo capire che non è partita che può cambiare tutto. Abbiamo visto nel cambio tra primo e secondo tempo che c’è tanta differenza di gioco e motivazioni e sappiamo che dobbiamo avere per 90 minuti ciò che abbiamo dimostrato nel secondo tempo”.

Il fatto di essere duttile, lo vedi come un limite o come una possibilità?

Io l’ho sempre vista come una cosa positiva perché hai la possibilità di entrare a partita in corso quando vengono fatte altre scelte. Credo sia una fortuna, un valore aggiunto. Anche se in alcune situazioni non riesci ad essere te stesso al 100%.

Quanto manca per vederti titolare al 100% anche in vista dell'europeo?

Io lavoro ogni giorno pensando al quotidiano sapendo che posso sempre migliorare. È chiaro che la continuità nel ruolo può aiutare, però sono convinto che nel quotidiano si possa lavorare e avere la giusta energia pur non essendo sempre titolare.

Queste le dichiarazioni dell’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori ai micorofoni di DAZN nel post partita contro il Monza che ha visto i partenopei ribaltare un match che non si era messo benissimo.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata alla 31esima giornata, in attesa degli altri match in programma oggi e domani:

Inter 79

Milan 68

Juventus 59

Bologna 58

Roma 55

Atalanta 50

Napoli 48

Lazio 46

Torino 44

Fiorentina 43

Monza 42

Genoa 35

Lecce 29

Udinese 28

Empoli 28

Verona 27

Cagliari 27

Frosinone 26

Sassuolo 25

Salernitana 15