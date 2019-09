© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per un tempo non si vede, poi sale in cattedra e trova addirittura la rete che vale tre punti. Romulo è l'acquisto di esperienza che voleva Eugenio Corini per il suo Brescia, l'uomo chiamato a battagliare e a fare da jolly. Nella ripresa, ad esempio, ha giocato più avanzato e così ha messo a segno il gol-vittoria. Inesauribile corsa che vale il 7 di Tuttomercatoweb.com e anche de La Gazzetta dello Sport. Stesso voto dal Corriere dello Sport, mezzo in meno da Tuttosport. All'Udinese aveva già segnato, ieri s'è ripetuto.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7