Le pagelle di Sarri: vorrebbe fumarsi metà squadra. La Juve non ascolta le sue urla

"Vorrebbe fumarsi metà della squadra". Così La Gazzetta dello Sport racconta la partita di Maurizio Sarri, a corredo di un 5 in pagella. Serata da dimenticare, per il tecnico della Juventus, che pure era partita bene nel 4-2 poi subito in casa del Milan. Il giudizio più drastico è quello del Corriere dello Sport. Voto 4 in pagella: "Si sentono le sue urla, ma nemmeno lo ascoltano". Un blackout inspiegabile, rispecchiato da voti ben al di sotto della sufficienza, al quale l'allenatore toscano dovrà trovare delle risposte. Anche perché è arrivato dopo un primo tempo tra i migliori giocati in questa stagione dalla sua squadra.

