© foto di Federico Gaetano

Luigi Sepe, un errore che ha dato il là alla vittoria della Lazio e un pomeriggio che da quel momento in poi è diventato difficilissimo e in salita. L'occasione del riscatto gli capita sul calcio di rigore di Luis Alberto, che per poco non riesce a respingere, ma la palla gli finisce sotto il corpo e non riesce poi più a riprendersi.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 4

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4