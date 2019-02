"L’Atletico gioca un secondo tempo furente e merita nettamente il 2-0. Cambi perfetti. Non è da...Champions il gesto poco signorile dopo il primo gol". Così il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola commenta la prestazione di Diego Pablo Simeone, premiato da tutti i giornali con un 7 in pagella o giù di lì. "L’Atletico è una squadra di bastardi senza gloria e Simeone ne è il 'degno' condottiero, gestacci inclusi", scrive la 'Gazzetta dello Sport'.

Questo, infine, il commento del 'Corriere della Sera': "Perfetto, fino al gestaccio che saluta in modo inspiegabile la vittoria".

I voti a Diego Pablo Simeone

Gazzetta dello Sport - 6.5

Corriere dello Sport - 7

Corriere della Sera - 7

Tuttojuve - 7