Le pagelle di Simone Inzaghi: qualcosa non va. Fotocopia di Ferrara

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cambia mezza squadra e ottiene la fotocopia della sfida di Ferrara: qualcosa non funziona nella mentalità di una squadra che doveva sono amministrare un prezioso vantaggio ed è ancora una volta inspiegabilmente crollata. Lazio sembra presuntuosa, come la scelta di lasciare a Roma giocatori importanti, tra cui Immobile, capaci magari di dare la scossa in corsa.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

LaLazioSiamoNoi.it: 5