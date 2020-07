Le pagelle di Terracciano: amuleto e diga, una serata da raccontare tra 20 anni

vedi letture

Serata da raccontare tra 20 anni. Pietro Terracciano si gode la super partita disputata contro l'Inter. Il portiere della Fiorentina viene premiato con un 8 in pagella da La Gazzetta dello Sport. Stesso voto per il Corriere dello Sport: "lo bombardano da terra e dal cielo, salva la sua trincea". Voto 7,5 su Tuttosport: "con lui in campo la Fiorentina non perde mai, amuleto". E il Corriere della Sera chiosa: "non un argine, ma una vera diga".

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

FirenzeViola: 7,5