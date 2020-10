Le pagelle di Vidal: sciagurato e ingenuo, rovina l’Inter con due errori clamorosi

Croce e delizia, ma più la prima che la seconda. L’esordio in Champions League di Arturo Vidal con la maglia dell’Inter non è andato benissimo, anzi. Il cileno, tra i migliori nel primo tempo, rovina tutto con due errori da matita blu, segno di un vero e proprio tracollo. I giudizi, così, sono unanimi e negativi: 5 per La Gazzetta dello Sport (“peccati non venali per uno come lui”), mezzo voto in meno per il Corriere della Sera (“sciagurato e ingenuo”) e Tuttosport (“macchia una prestazione di livello con le due ingenuità”). Si scende a 4 sulle pagine del Corriere dello Sport. Ma che gli passa per la mente, si chiede il quotidiano capitolino: un errore più grave dell’altro, sul secondo gol dei tedeschi “la sua unica opposizione è una mano alzata a chiedere un fuorigioco che non c’è”.

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4.

Tuttosport: 4.5

Corriere della Sera: 4,5

FcInterNews: 5,5