© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Domenica da dimenticare per Vitor Hugo. Il difensore della Fiorentina, nel 3-3 contro la Sampdoria, ha infatti responsabilità dirette sul rigore concesso ai blucerchiati. Come evidenzia il Corriere Fiorentino "questa volta non è questione di polpastrelli": tocco di mano molto netto, in una gara divertente da seguire ma disastrosa in fase difensiva per i gigliati. Voti che denotano un'insufficienza alquanto grave: dal 5 al 4,5. Qualche buona chiusura, soprattutto in avvio, non basta per avvicinarsi al sei.