Le pagelle di Zapata: forza della natura e punto di riferimento. Che intesa con Gomez

Spietato, Duvan Zapata, forse il miglior attaccante della Serie A in questo momento. Contro la Juventus un gol e tante ottime giocate che gli valgono la palma di migliore in campo per noi di Tuttomercatoweb.com. Per La Gazzetta dello Sport la sua prova è da 7,5 in pagella perché il colombiano è una forza della natura che ha affinato l'intesa con Gomez e non perde mai palla. Oltre, ovviamente, ad elogiare il gol del bomber della Dea.

Si attestano invece sul 7 gli altri quotidiani, a cominciare dal Corriere dello Sport che ne parla come di un punto di riferimento per la sua squadra. Il Corriere della Sera apprezza lo sbattimento fisico con l'umiltà del soldato semplice. Tuttosport, infine, elogia i muscoli possenti dell'ex Napoli che vince tutti i duelli fisici con Bentancur.

I VOTI DI ZAPATA:

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7