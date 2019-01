© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Serie A ha un nuovo capocannoniere, a pari merito con Quagliarella e Cristiano Ronaldo. È Duvan Zapata, che con il poker personale trascina l'Atalanta al 5-0 in casa del Frosinone. Stato di forma eccezionale per il bomber di Gasperini, certificato da La Gazzetta dello Sport ("Dominatore assoluto"). Nei voti dei quotidiani, però, spicca soprattutto Tuttosport, che non ha dubbi: il colombiano merita un tondo 10 in pagella.