Le pagelle di Ziyech: rimpianto Roma. Szczesny gli nega il gol

© foto di Insidefoto/Image Sport

Hakim Ziyech è stato uno dei migliori in campo dell'Ajax nella serata dell'Allianz Stadium contro la Juventus e la Roma, dopo averlo quasi preso l'estate scorsa, non può che rimpiangere il colpo non andato a segno. Il VAR gli annulla un capolavoro mentre Szczesny gli nega la gioia con un miracolo per un gol che il giocatore avrebbe senza dubbio meritato. Inarrestabile per tutto l'arco della gara.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

QS: 6,5

Tuttosport: 7