© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo la gioia per essersi sbloccato in Champions League, ed aver regalato il definitivo successo contro il Liverpool, l'attaccante Fernando Llorente si sblocca anche in campionato con la maglia del Napoli, siglando una bella doppietta che lo rende protagonista della sfida coi salentini. "Acquisto capolavoro", spiega TuttoNapoli, mentre la Gazzetta ricorda che il basco è stato il migliore, "in una settimana in cui è stato decisivo anche in Champions". Giganteggia: quasi tutti 7,5 dalle pagelle, ma spuntano anche un 7 e un 8.

Corriere della Sera: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

TuttoNapoli.net: 8