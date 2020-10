Le pagelle di Mirante - A portieri invertiti, il Milan non avrebbe frenato la sua marcia

Voti alti per il portiere della Roma Antonio Mirante. Nonostante i tre gol subiti, l'estremo difensore giallorosso è stato tra i migliori in campo. "A portieri invertiti,

probabilmente, il Milan non avrebbe frenato la sua marcia", scrive la 'Gazzetta dello Sport' che lo premia con un 7 in pagella. E' il voto che va per la maggiore, per il 'Corriere della Sera' con un Mirante così: "Pau Lopez può riposare in panchina".

Questo il giudizio di TMW: "Anticipato dal gambone di Ibrahimovic in occasione del gol che sblocca la sfida, è sicuro nelle altre occasioni in cui viene chiamato in causa. Non può nulla sulla rete di Saelemaekers, si supera su Kessie nel finale". Di seguito le pagelle

TMW - 6.5

Gazzetta dello Sport - 7

Corriere dello Sport - 7

Tuttosport - 7

Corriere della Sera - 7

La Repubblica - 6.5

Il Messaggero - 7

Vocegiallorossa - 6