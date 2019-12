© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eugenio Corini viene richiamato sulla panchina del Brescia e le Rondinelle tornano al successo. Tre punti che valgono doppio, perché conquistati sul campo di una diretta rivale nella corsa alla salvezza, la SPAL. Il grande protagonista della sfida del Mazza è stato sicuramente Mario Balotelli, che ha ritrovato la rete dopo oltre un mese, sfoderando una prestazione che per lui dovrebbe essere "norMario" , come scrive La Gazzetta dello Sport, cioè la normalità. I lombardi, ora, sperano che l'ex attaccante di Inter e Milan non si fermi più.

Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 7

Tuttosport 6,5

Tuttomercatoweb.com 6,5