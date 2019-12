© foto di Giacomo Morini

Nonostante la quarta sconfitta consecutiva, la società ha rinnovato la fiducia a Vincenzo Montella, che resterà sulla panchina della Fiorentina almeno fino alla sosta natalizia. Una scelta da un lato avvalorata dal calendario dei viola (che affronteranno Inter e Roma in casa), ma che lascia perplessi i tifosi, sempre più delusi dalle prestazioni di una squadra a tratti imbarazzante, come sottolinea Tuttosport parlando in particolare del primo tempo. A Torino, la Fiorentina ha provato a reagire nella ripresa, senza però dare mai l'impressione di poter acciuffare il pareggio. Voti negativi per il tecnico campano, che adesso è chiamato a una reazione d'orgoglio.

Gazzetta dello Sport 5,5

Corriere dello Sport 5

Tuttosport 5

Tuttomercatoweb.com 5