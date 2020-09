Le pagelle di Spinazzola: mostruoso, ogni azione pericolosa parte da lui

vedi letture

E' una partita mostruosa quella con cui Leonardo Spinazzola ritrova l'azzurro: l'esterno della Roma è il più in forma del gruppo azzurro e lo dimostra con continue accelerazioni ed una partita da attaccante aggiunto sulla corsia mancina, arata in lungo e in largo per tutto il corso dei novanta minuti. Una candidatura importante per una fascia che non ha ancora un padrone ben definito: praticamente tutti suoi gli assist per gli attaccanti.

I voti:

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7,5