Le pagelle di Theo Hernandez - Grande attaccante, pessimo difensore

Una partita da Dottor Jekyll e mister Hyde. Theo Hernandez si conferma devastante in fase offensiva, ma continua a palesare qualche difficoltà quando deve difendere. "Travolgente e in sofferenza al tempo stesso, scrive Il Corriere dello Sport, mentre Tuttosport non usa mezzi termini: "Grande attaccante, pessimo difensore". Non c'è uniformità nei voti in pagella, che variano dal 5,5 al 6,5: il terzino francese, stavolta, non ha convinto del tutto, nonostante il quarto gol stagionale.

Gazzetta dello Sport 6,5

Corriere dello Sport 6

Tuttosport 5,5

Tuttomercatoweb.com 6

MilanNews.it 6,5