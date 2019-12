Le probabili formazioni di Juve-Lazio: HDR o no? Inzaghi invece ha scelto

Fonte: dal nostro inviato a Riyad, Arabia Saudita

Tempo di Coca Cola Supercup, davanti Juventus e Lazio, vincitrici rispettivamente dell'ultima Serie A e dell'ultima Coppa Italia. Si gioca a Riyad, Arabia Saudita, dopo l'ultima edizione dello scorso gennaio a Jeddah. Il terreno di gioco sarà il King University Saud Stadium, campo delle gare casalinghe dell'Al Hilal dove milita Sebastian Giovinco. Tutti disponibili i giocatori delle due squadre, con Sarri e Inzaghi che hanno diramato ampie liste dei convocati.

COME ARRIVA LA JUVENTUS Tridente o non tridente? E' il dilemma che Maurizio Sarri scioglierà solo oggi. Nella rifinitura di ieri ha provato sia il trequartista che l'HDR con Higuain, Dybala e Ronaldo. Ha testato soprattutto le condizioni fisiche dei suoi e appurato che servirà la giornata di oggi per sciogliere gli ultimi dubbi. Ci sono anche sui terzini: Alex Sandro ha recuperato? La rifinitura di ieri sembra aver dato buone risposte ma De Sciglio è pronto. Dall'altra parte il ballottaggio pare più legato allo schema, Cuadrado senza tridente e Danilo con. In mezzo paiono esserci più certezze: Khedira è out, Bentancur e Matuidi con Pjanic sembra il terzetto. E il trequartista? Ovviamente solo senza HDR. Sarà Bernardeschi o Ramsey? Anche qui, ieri Sarri ha provato più soluzioni e situazioni di gioco per la Supercoppa.

COME ARRIVA LA LAZIO Dai mille dubbi bianconeri alla certezza biancoceleste. La Lazio non ha avuto la gara infrasettimanale e per questo ha avuto una settimana per scegliere. La sensazione è che sia già tutto fatto o quasi nell'undici di Simone Inzaghi. Che sfoggerà la sua argenteria migliore, con Correa e Immobile davanti, Luis Alberto e Milinkovic-Savic interni ai fianchi di Lucas Leiva. Dietro Bastos e Patric scalpitano ma giocherà Luiz Felipe con Acerbi e Radu davanti a Strakosha.