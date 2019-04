Le ultime su SPAL-Lazio: Semplici prepara sorprese. Inzaghi d'attacco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria contro il Frosinone, la SPAL cerca di proseguire nella corsa salvezza con il classico 3-5-2 di Leonardo Semplici. Rebus attacco per gli estensi: si giocano una maglia al fianco di Petagna in tre: Paloschi, Antenucci e Floccari. Potrebbe riposare in mediana Kurtic, si scalda Jankovic. Confermato Lazzari, dietro Regini insidia Cionek mentre Felipe è arruolabile per una maglia dal 1'. Dall'altra parte la Lazio di Simone Inzaghi: consueto 3-5-2 con Caicedo-Immobile tandem avanzato, interni di centrocampo iper offensivi con Milinkovic-Savic e Luis Alberto ai fianchi di Lucas Leiva. Più Marusic di Romulo come esterno destro, fermo Correa per problemi fisici.

SPAL (3-5-2): Viviano; Regini (Cionek), Vicari, Felipe; Lazzari, Valoti, Missiroli, Kurtic (Jankovic), Fares; Paloschi (Antenucci, Floccari), Petagna.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Marusic (Romulo), Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.