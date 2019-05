Le ultime su Fiorentina-Genoa: dubbio in mediana per i viola

Fiorentina-Genoa è, per blasone delle contendenti e posta in palio, la gara più importante dell'ultima giornata di Serie A. In palio per entrambe c'è la salvezza. I viola hanno due risultati su tre a favore ma non vincono una gara febbraio in casa della SPAL, mentre il Genoa per centrare la permanenza della massima serie dovrà sperare anche in una vittoria dell'Inter sull'Empoli.

Montella ha a disposizione tutta la rosa al di fuori del lungodegente Pjaca. Al Franchi dovrebbe scendere in campo la formazione tipo, con un solo dubbio in mediana fra Gerson ed Edimilson Fernandes. Da capire anche chi occuperà il ruolo di regista nel 4-3-3, se uno dei due giocatori già citati o Veretout.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Vitor Hugo, Pezzella, Biraghi; Benassi, Gerson, Veretout; Chiesa, Simeone, Muriel. Allenatore: Montella.

Il rientro di Romero dalla squalifica è la miglior notizia possibile per Prandelli vista l'importanza della gara. Per questo in attacco l'esperienza di Pandev e Lapadula dovrebbe farsi preferire sulla gioventù di Sanabria e Kouamè.

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Pereira, Bessa, Radovanovic, Miguel Veloso, Criscito; Lapadula, Pandev. Allenatore: Prandelli.