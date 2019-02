Le ultime su Bologna-Juventus: i probabili undici della sfida

© foto di Federico Gaetano

Dopo le buone prestazioni contro Inter, Genoa e Roma, il Bologna di Sinisa Mihajlovic cerca punti salvezza. L'avversario di turno sarà la Juventus del post ko in Champions League, a caccia di una pronta rivincita in territorio nazionale.

Nei rossoblù out Mattiello e Destro, verso il recupero (ma da valutare) Lyanco e Palacio. In difesa l'ex Toro entra così in ballottaggio con Helander e Gonzalez, certo del posto Danilo. In attacco Santander verso la conferma nel ruolo di centravanti, ai suoi lati Sansone e uno fra Edera, Orsolini e Palacio.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Gonzalez, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Sansone, Santander, Edera.

Recuperato Rugani, resta in forte dubbio Douglas Costa, nelle fila della Juventus. Dopo lo stop con l'Atletico tornerà titolare Cancelo, davanti chance per Bernardeschi con Ronaldo e Mandzukic ancora titolari.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo.