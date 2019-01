Le ultime su Cagliari-Empoli: Pavoletti torna al centro dell'attacco

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sfida salvezza molto importante tra Cagliari ed Empoli, con gli azzurri che cercano di dimenticare il pessimo finale di 2018: non sarà facile nell'isola, dove Birsa potrebbe essere titolare già domenica. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del ventesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma tra la giornata di domani e domenica, e che inizierà con la sfida tra Roma e Toro delle 18:

Pavoletti sembra recuperato e dovrebbe essere titolare al centro dell'attacco di Maran, con l'esordiente Birsa e Joao Pedro alle sue spalle. Fuori dalla disponibilità invece Sau, Cerri e Klavan, mentre Srna è recuperato dall'influenza.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Srna, Pisacane, Romagna, Padoin; Barella, Bradaric, Ionita; Joao Pedro, Birsa; Pavoletti.

La Gumina non è al top e dovrebbe sedersi in panchina, con Zajc possibile partner d'attacco di Caputo nella sfida contro i sardi. Recuperato Maietta, dovrebbe toccare a lui guidare la difesa al fianco di Veseli e Silvestre, con Provedel titolare in porta.

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Maietta, Silvestre; Di Lorenzo, Traorè, Ucan, Acquah, Pasqual; Zajc, Caputo.