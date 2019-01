Le ultime su Empoli-Genoa - Ciao Piatek, ballottaggio Pandev-Favilli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Genoa deve dimenticare Piatek, appena ceduto al Milan. Per il grifone la vittoria manca dal 22 dicembre, mentre l'Empoli non riesce a vincere dal 9 dello stesso mese. Da quel momento quattro sconfitte di fila, prima del pari dello scorso weekend contro il Cagliari.

Iachini può contare nuovamente su Bennacer e Krunic dall'inizio, in avanti Zajc giocherà alle spalle di Caputo mentre La Gumina non è al top della condizione. In difesa ballottaggio in corso tra Maietta e Rasmussen.

Tra le file del Genoa, Prandelli deve fare i conti con il pesante addio di Piatek. Kouamè è confermato in avanti, al suo fianco uno tra Pandev e Favilli. Il macedone, al momento, è favorito per una maglia da titolare. Zukanovic al centro della difesa, Romulo invece dovrebbe accomodarsi in panchina. Stagione già finita, invece, per Hiljemark.

Queste le probabili formazioni della sfida:

Empoli (3-5-1-1): Provedel; Veseli, Rasmussen, Silvestre; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Krunic, Pasqual; Zajc; Caputo. Allenatore: Iachini.

Genoa (4-4-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lazovic, Veloso, Rolon, Bessa; Kouamé, Pandev. Allenatore: Prandelli.