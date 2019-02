Le ultime su Empoli-Sassuolo: i probabili undici della sfida

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un solo risultato a disposizione per l'Empoli di Beppe Iachini che non può permettersi di non vincere al Castellani contro il Sassuolo, visto che nell'ultimo turno è stato raggiunto dal Bologna e adesso si trova in piena zona retrocessione. Dall'altra parte Roberto De Zerbi manderà in campo i suoi senza pressioni, visto che la zona calda della classifica è a debita distanza, ma dopo il ko per 3-0 al Mapei Stadium contro la Juventus vorrà senza dubbio tornare a fare punti.

Pochi dubbi di formazione per Beppe Iachini che deve comunque risolvere due ballottaggi. Il primo riguarda la porta, visto che Dragowski ha recuperato e insidia Provedel, mentre il secondo è relativo al terzo centrale di difesa, con Rasmussen e Dell'Orco che si giocano una maglia. Recuperato anche La Gumina che potrebbe accomodarsi in panchina.

EMPOLI (3-5-1-1): Provedel; Veseli, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traore, Pasqual; Farias; Caputo.

Torna a disposizione Alfred Duncan nel Sassuolo: il centrocampista dovrebbe partire dal 1' insieme a Sensi e Locatelli in mediana. Per il resto probabile panchina per Ferrari in difesa mentre in attacco confermato Babacar al centro con Djuricic e Berardi ai suoi lati.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Peluso, Magnani, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Babacar, Djuricic.