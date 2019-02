Le ultime su Genoa-Lazio: i probabili undici della sfida

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

.Archiviata l'Europa League, con la sconfitta contro il Siviglia all'Olimpico, la Lazio punta a ritrovare il sorriso a Marassi contro il Genoa, anche per risollevare il morale proprio in vista della gara di ritorno in Andalusia. Prima di pensare a questo i biancocelesti devono però concentrarsi esclusivamente sulla corsa al quarto posto e il turno potrebbe essere favorevole, visto che domani sera si sfideranno Atalanta e Milan. Il Grifone ha meno pressioni ma i tre punti sarebbero fondamentali per allontanarsi ancora di più, e forse definitivamente, dalla zona retrocessione.

Cesare Prandelli può di nuovo fare affidamento su Romero che ha scontato il turno di squalifica e per questo Gunter si accomoderà in panchina. A centrocampo conferma per Lerager dopo il gol contro il Bologna e ballottaggio tra Bessa e Rolon, mentre in attacco confermatissimo il tandem formato da Kouame e Sanabria.

GENOA (4-4-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lazovic, Radovanovic, Lerager, Bessa; Kouame, Sanabria.

Tantissimi problemi di formazione per Simone Inzaghi che deve ancora capire se potrà recuperare qualcuno dopo la disastrosa, dal punto di vista degli infortuni, gara contro il Siviglia. Possibile assenza contemporanea per Milinkovic, Luis Alberto e Parolo mentre le buone notizie arrivano da Immobile che dovrebbe essere convocato.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Romulo, Cataldi, Leiva, Badelj, Lulic; Correa, Caicedo.