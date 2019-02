Le ultime su Inter-Sampdoria: i probabili undici della sfida

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inter ancora alle prese con il caso Icardi. L'attaccante potrebbe non essere convocato neanche per la sfida contro la Sampdoria a San Siro, gara che varrà tantissimo in chiave qualificazione alla prossima Champions League, visto anche che domani sera Atalanta e Milan saranno impegnate nello scontro diretto. Dall'altra parte Marco Giampaolo deve far ritrovare il sorriso ai suoi dopo le due sconfitte consecutive contro Napoli e Frosinone.

Oltre a essere alle prese con le sanzioni disciplinari da parte del club, che gli ha tolto la fascia da capitano dandola a Samir Handanovic, Mauro Icardi deve fare i conti anche con alcuni acciacchi fisici che non lo renderanno a disposizione di Spalletti per la gara al Meazza. Al suo posto ci sarà Lautaro Martinez, con Perisic e Politano a completare il tridente. Nainggolan agirà tra le linee mentre in mediana spazio a Brozovic e Vecino, con Borja Valero e Joao Mario inizialmente in panchina. Torna Skriniar al centro della difesa dopo aver scontato il turno di squalifica in Europa League, al suo fianco De Vrij.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.

Solito ballottaggio sulla trequarti per Marco Giampaolo in vista della gara di domenica pomeriggio alle 18 a San Siro contro l'Inter. Ramirez è in vantaggio su Saponara mentre Gabbiadini si gioca la maglia al fianco di Quagliarella con Defrel. Torna Murru in difesa dopo aver scontato il turno di squalifica mentre sono in dubbio a causa di acciacchi fisici sia Ekdal che Colley.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Gabbiandini, Quagliarella.