Le ultime su Juve-Frosinone: i probabili undici della sfida

Non un testacoda ma quasi. La Juventus si prepara a ricevere il Frosinone all'Allianz Stadium di Torino per portarsi almeno momentaneamente a +14 dal Napoli ma i ciociari sperano di ripetere l'exploit di due stagioni fa quando il gol di Blanchard regalò un clamoroso punto all'allora squadra di Roberto Stellone. La vittoria di Genova contro la Samp ha mandato il morale alle stelle nello spogliatoio dei canarini ma Allegri non vuole passi falsi, anche perché quella di oggi sarà l'ultima gara prima della sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid.

Come rivelato ieri in conferenza stampa dal tecnico livornese Leonardo Bonucci e Cristiano Ronaldo partiranno dal primo minuto nella sfida contro il Frosinone e al fianco del portoghese ci saranno sia Paulo Dybala che Mario Mandzukic. In difesa non sarà invece titolare Giorgio Chiellini, convocato da Allegri ma ancora non al 100% della condizione. Potrebbe infine riposare Miralem Pjanic: se il bosniaco dovesse partire dalla panchina, spazio a Emre Can in cabina di regia.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Caceres, Spinazzola; Khedira, Emre Can, Bentancur; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

Squadra che vince non si cambia, o quasi. Marco Baroni si affiderà al suo consueto 3-5-2 anche nella sfida contro la capolista Juventus e dovrebbe confermare praticamente tutta la formazione scesa in campo a Marassi, con l'unico ballottaggio che sarà tra Maiello e Viviani a centrocampo. In attacco confermato Ciofani al fianco di Ciano, con Pinamonti inizialmente in panchina.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Viviani, Cassata, Beghetto; Ciano, Ciofani.