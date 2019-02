Le ultime su Roma-Bologna: i probabili undici della sfida

© foto di Insidefoto/Image Sport

La sfida che chiuderà la ventiquattresima giornata di Serie A sarà quella di lunedì sera all'Olimpico tra Roma e Bologna con i giallorossi che vorranno prendersi la rivincita dopo la sconfitta dell'andata al Dall'Ara. I capitolini scenderanno in campo conoscendo già tutti i risultati delle altre squadre impegnate nella corsa alla Champions League e a prescindere da tutto dovrà cercare di sfruttare lo scontro diretto tra Atalanta e Milan, con almeno una delle due che per forza di cose perderà punti. Dall'altra parte Sinisa Mihajlovic vuole continuare la sua striscia positiva e continuare a correre verso la salvezza.

Di Francesco dovrebbe recuperare Olsen in porta mentre in difesa Santon potrebbe partire dal 1'. Da valutare le condizioni di Under che potrebbe rientrare tra i convocati, così come Diego Perotti che si allena in gruppo ormai da due giorni. Per il resto confermatissimo Nicolò Zaniolo, con Edin Dzeko che sarà invece al centro dell'attacco, complice anche l'assenza di Patrik Schick. Possibile turno di riposo per De Rossi a centrocampo.

ROMA (4-3-3): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Pellegrini; Zaniolo, Dzeko, El Shaarawy.

Sinisa Mihajlovic non potrà contare sullo squalificato Palacio all'Olimpico e per questo il tridente d'attacco potrebbe essere formato da Sansone, Santander ed Edera, anche se Destro, dopo il gol contro il Genoa, si candida per una maglia da titolare di fronte al suo ex pubblico. Ballottaggio Mattiello-Dijks in difesa mentre Helander non è al meglio della condizione ma potrebbe stringere i denti visto che Gonzalez ha subito uno stiramento.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mattiello, Danilo, Helander, Mbaye; Soriano, Pulgar, Poli; Sansone, Santander, Edera.