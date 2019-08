Le ultime su Roma-Genoa: Mancini in ritardo, giocano Fazio-Jesus

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Finalmente, si parte! A oltre due mesi di distanza dall'ultima gara della stagione 2018/19, il campionato italiano riaccende i fari sulla competizione, sul campo, sui risultati piuttosto che sul mercato, che per tante squadre è però ancora lontano dall'essere finito. Alle 18 di sabato via a Parma-Juventus, gara d'esordio del nuovo anno, poi via via spazio a tutte le altre partite. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, dove i tecnici parleranno sabato in vista della sfida di domenica, grazie ai nostri inviati sui campi:

Per l’esordio in campionato Paulo Fonseca è pronto a schierare per dieci undicesimi la squadra dell’anno scorso. In porta l’unica novità che è Pau Lopez, mentre in difesa ci saranno Florenzi a destra e Kolarov a sinistra visto anche l’infortunio di Spinazzola. Al centro Fazio-Jesus, visto che Mancini ancora non convince e arriverà un altro centrale dal mercato. Pellegrini-Cristante la mediana, con il trio Under-Zaniolo-Perotti alle spalle di Dzeko.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov; Pellegrini, Cristante; Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko.

Allenatore: Fonseca.

Nel caso non ce la facesse Barreca, Criscito alzato sui centrocampisti e Biraschi centro-sinistra come con l’Imolese: queste le possibilità nel 3-5-2 con cui il Grifone disputerà la sua prima sfida in campionato, all'Olimpico. Per quanto fatto vedere in coppa, nell’unico vero dubbio di Andreazzoli, Ghiglione è in vantaggio su Romulo come esterno di destra.

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Schone, Radovanovic, Barreca; Kouamé, Pinamonti.

Allenatore: Andreazzoli.