Le ultime su Sampdoria-Cagliari: i probabili undici della sfida

Sampdoria a caccia di riscatto dopo 3 sconfitte consecutive in campionato. Nel lunch time contro il Cagliari gli uomini di Giampaolo sono chiamati alla pronta risposta per scacciare i malumori e dare un senso all'ultima parte di stagione. Dall'altra parte il Cagliari che cerca conferme dopo la bella vittoria sul Parma.

Problemi a centrocampo per la Samp che non potrà contare sullo squalificato Linetty e l'infortunato Barreto, con anche Ramirez dato in forte dubbio. Anche Jankto non è al meglio ma dovrebbe stringere i denti e scendere in campo con Praet ed Ekdal, con Saponara sulla trequarti. In difesa dubbio Tonelli-Colley, davanti Gabbiadini favorito su Defrel.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Saponara; Gabbiadini, Quagliarella.

Tanti gli indisponibili di casa Cagliari, fra cui Joao Pedro (squalificato), Birsa. Thereau e Cerri. In difesa problemi per Romagna, mentre sulla sinistra dovrebbe farcela Pellegrini.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Deiola, Bradaric, Padoin; Ionita, Barella; Pavoletti.