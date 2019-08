Le ultime su Sampdoria-Lazio: Vavro e Murillo le novità nei ventidue

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finalmente, si parte! A oltre due mesi di distanza dall'ultima gara della stagione 2018/19, il campionato italiano riaccende i fari sulla competizione, sul campo, sui risultati piuttosto che sul mercato, che per tante squadre è però ancora lontano dall'essere finito. Alle 18 di sabato via a Parma-Juventus, gara d'esordio del nuovo anno, poi via via spazio a tutte le altre partite. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, dove i tecnici parleranno sabato in vista della sfida di domenica, grazie ai nostri inviati sui campi:

Sembra già fatta la formazione di Di Francesco in vista dell'esordio in campionato contro la Lazio: Murillo-Colley comporranno il pacchetto difensivo centrale, mentre sulle corsie ecco Bereszynski e Murru. Ekdal farà il regista, vincendo dunque il ballottaggio con Vieira, mentre Linetty e Jankto saranno le mezzali. Ramirez e Caprari agiranno sulle ali, con Quagliarella al centro dell'attacco.

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella, Caprari.

Allenatore: Di Francesco.

Un paio di dubbi legati alla condizione per Simone Inzaghi, che ragiona su Lazzari e Milinkovic-Savic, tornati ad allenarsi in gruppo ma non al massimo della forma dopo i recenti infortuni. Vavro in difesa è in vantaggio su Luiz Felipe, che ha saltato gran parte del ritiro per infortunio, Patric e Parolo sono i naturali sostituti dei due. Davanti Correa affianca Immobile.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu: Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Allenatore: Inzaghi.