Le ultime su Inter-Empoli: sfida fra bomber Icardi-Caputo

Inter-Empoli racchiuderà in 90' due traguardi ben distinti: la corsa Champions dei nerazzurri e quella salvezza per i toscani. La formazione che porterà a casa i tre punti potrà centrare il rispettivo traguardo. Per l'altra inizierà il momento dei rimpianti.

Spalletti si approccia al match con il dubbio legato a Stefan De Vrij. L'olandese è alle prese con dei problemi muscolari, ma per l'Empoli dovrebbe essere disponibile. Miranda rimane in preallarme. In attacco la maglia da titolare dovrebbe nuovamente essere in favore di Icardi

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti.

Krunic non ci sarà per problemi muscolari e Andrezzoli dovrà dunque fare a meno di uno dei giocatori più importanti della linea mediana. Al suo posto ci sarà Acquah. In attacco tutto dipendera dalla coppia Caputo-Farias.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Maietta, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Acquah, Pajac; Farias Caputo. Allenatore: Andreazzoli