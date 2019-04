Le ultime su Napoli-Genoa: Mertens torna titolare. Kouame può rifiatare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Obiettivi diversi, ma stesse ambizioni di vittoria per Napoli e Genoa, squadre impegnate nel posticipo della domenica sera.

Gli azzurri di Ancelotti vogliono riprendere la corsa dopo il ko con l'Empoli per mantenere l'Inter a distanza e per prepararsi al meglio all'euroscontro con l'Arsenal. Potrebbero tirare il fiato Mario Rui e Allan, davanti sembra scontato il rientro di Mertens dal primo minuto.

Il Genoa invece, dopo due ko consecutivi, è a caccia di punti per non rischiare di finire nelle zone calde della classifica. In difesa out Zukanovic e Romero per squalifica, Prandelli dovrebbe puntare su Gunter con Biraschi al centro. A sinistra torna Criscito, anche se il capitano rossoblù potrebbe pure scalare al centro con Pezzella terzino. Davanti possibile turno di riposo per Kouame.

Le probabili formazioni di Napoli-Genoa:

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Verdi, Fabian Ruiz, Zielinski, Younes; Mertens, Milik

Genoa (4-4-2): Radu; Pereira, Biraschi, Gunter, Criscito; Lerager, Radovanovic, Sturaro, Lazovic; Pandev, Sanabria