Le ultime su Torino-Lazio: all'Olimpico sarà Belotti contro Immobile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

All'Olimpico di Torino i granata di Walter Mazzarri e la Lazio di Simone Inzaghi saluteranno la Serie A con una sfida prima di obiettivi di classifica. La Lazio è già in Europa League grazie alla vittoria in Coppa Italia, il Toro invece dovrà rinviare ancora l'appuntamento con le coppe internazionali

Consueto 3-4-2-1 per la formazione di Mazzarri, con Aina che sembra in vantaggio per la fascia sinistra su Ansaldi. Sulla trequarti Baselli e Iago Falque dovrebbero supportare Belotti in attacco.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Meitè, Rincon, Aina; Baselli, Iago Falque, Belotti. Allenatore: Mazzarri.

L'ultima gara della stagione dovrebbe essere di Proto come titolare fra i pali, con Milinkovic e Lucas che dovrebbero lasciare spazio a Romulo e Badelj. In attacco il solo Immobile con Cataldi a support.

LAZIO (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Romulo, Badelj, Parolo, Lulic; Cataldi; Immobile. Allenatore: Inzaghi.