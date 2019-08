Manca un mese - Hellas Verona, dal mercato l'esperienza che serve

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un restyling importantissimo per centrare l'obiettivo salvezza. L'Hellas Verona torna in Serie A e non vuole certo farlo da sparring partner altrui. Si spiega così la scelta di puntare, in primis, su un allenatore dotato di grande carattere quale Ivan Juric, l'uomo scelto dal presidente Maurizio Setti per raggiungere un traguardo sulla carta molto complicato. Ecco perché il Verona che scenderà in campo già dalla prima giornata di campionato contro il Bologna sarà ben diverso da quello che ha conquistato pochi mesi fa la promozione nella massima serie.

Affari conclusi - Parola d'ordine esperienza: il mercato gialloblù, almeno finora, ha seguito senza alcun dubbio un filone comune: acquisti con personalità e un lungo curriculum. In difesa, per esempio, è arrivato lo svincolato Salvatore Bocchetti, mentre a centrocampo Miguel Veloso ed Emmanuel Badu. Interessante la scommessa Amir Rrahhmani, jolly difensivo prelevato a titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria, così come l'innesto in prestito di Koray Gunter, reduce da una stagione travagliata al Genoa e in cerca quindi di riscatto. Senza dimenticare, infine, quel Daniel Bessa, appena rientrato proprio dall'avventura semestrale al Grifone e ad oggi titolarissimo, in attesa di possibili novità sul fronte cessioni.

Cosa manca - Un altro centrocampista e almeno altri due volti nuovi in attacco. Tre rinforzi che l'Hellas Verona sembra avere già in pugno. Sono infatti imminenti, rispettivamente, gli arrivi di Valerio Verre (Sampdoria), Danko Lazovic (svincolato) e Gennaro Tutino (Napoli). Due belle scommesse, il primo e l'ultimo, un calciatore capace di far alzare l'asticella a tutta la squadra invece l'ex Genoa. Con le porte naturalmente ancore aperte, in quest'ultimo mese di mercato, per una chicca finale, a partire dal tanto sognato (e cercato) Camillo Ciano.

Oggi giocherebbe così (3-4-2-1): Silvestri; GUNTER, RRAHMANI, BOCCHETTI; Faraoni, BADU, VELOSO, Vitale; Zaccagni, BESSA; Di Carmine. All: JURIC (nuovo).