Lazio, Patric: "Continuare a vincere è la cosa più importante. Non possiamo sbagliare"

vedi letture

Al termine del match vinto per 1-0 contro il Verona grazie al gol di Mattia Zaccagni, il difensore biancoceleste Patric ha commentato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Tre punti importanti - sottolinea Lalaziosiamonoi.it - continuare a vincere è la cosa più importante adesso. Non possiamo sbagliare, aveva una grande importanza vincere oggi. Siamo fiduciosi del nostro percorso. Siamo consapevoli del nostro obiettivo che è difficile ma è lì alla portata.

La squadra è convinta, consapevole, carica e tranquilla. Non mi capite male quando dico tranquilla. Si vede che siamo lucidi soprattutto in attacco nelle scelte. Possiamo fare gol o meno ma creiamo tante azione pericolose. Questo ci dà tranquillità perché sappiamo di poter far gol da un momento all'altro. Siamo contenti per un'altra porta inviolata. Questa è la nostra forza, non dobbiamo sbagliare.

Tudor? È poco tempo che lavoriamo insieme e ci sono tante cose da imparare ancora. Il mister mi aiuta e mi dà fiducia. Sono contento di questo. Stiamo vincendo e mi sto trovando bene. Difensori in attacco? Il mister ci chiede di attaccare anche a noi terzi. Ci dà libertà in queste situazioni a poter andare. Ogni volta che lo ritengo opportuno e che c'è spazio mi butto in avanti".