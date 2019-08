Manca un mese - Juve, tutto ruota attorno a due possibili scambi

Ha già fatto tanto, ha ancora tanto da fare. La Juventus è ancora una volta la vera protagonista in Italia della sessione estiva di calciomercato e, anche in questi giorni, è al centro di un paio di possibili scambi che potrebbero drasticamente spostare l'equilibrio della rosa bianconera e non solo.

Affari conclusi - Aaron Ramsey e Adrien Rabiot erano due degli svincolati più ambiti a livello internazionale e la Juventus è stata abile nel metterli entrambi sotto contratto, anticipando una folta concorrenza internazionale. Ad oggi, però, l'acquisto copertina è quello di Matthijs de Ligt, miglior difensore dell'ultima Champions insieme al connazionale van Dijk e ancora 19enne. Poi il ritorno di Buffon, che ricoprirà il ruolo di vice Szczesny, e l'acquisto di Merih Demiral, già opzionato a gennaio e adesso effettivamente nella rosa bianconero. A Torino è arrivato anche Luca Pellegrini (ma potrebbe andare via in prestito) nell'ambito dell'operazione che ha portato alla Roma Leonardo Spinazzola. Oltre all'uscita di quest'ultimo, già definite anche quelle di Cristian Romero (in prestito al Genoa), Rogerio (Sassuolo) e Riccardo Orsolini (Bologna).

Cosa manca - Tutto adesso ruota attorno a due nomi: Paulo Dybala e Joao Cancelo. Il primo è stato messo alla porta, con la Juventus che vorrebbe inserirlo in un scambio con Romelu Lukaku, ma non è convinto (almeno per ora) di lasciare Torino. Il secondo è da tempo in trattativa col Manchester City e potrebbe portare in dote alla Juventus, oltre a un importante conguaglio economico, il cartellino di Danilo.

Per il trasferimento all'Everton di Moise Kean manca solo l'ufficialità. Più indietro, invece, la cessione di Mattia Perin, così come quella di Sami Khedira. In uscita infine anche uno tra Mario Mandzukic (può rientrare nello scambio Dybala-Lukaku) e Gonzalo Higuain, sempre al centro dei pensieri della Roma.

Oggi giocherebbe così (4-3-3): Szczesny; Cancelo, DE LIGT, Chiellini, Alex Sandro; RAMSEY, Pjanic, RABIOT; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All: SARRI (nuovo).