Manchester Calling: City e United su Cancelo, la Juve fa il prezzo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il destino di Joao Cancelo è legato anche al nuovo allenatore, intanto però le sirene del mercato già risuonano dalle sue parti. Provenienti da Manchester, per l'esattezza. Stando a quanto scritto da Tuttosport, sia Manchester City che Manchester United hanno manifestato un interesse per il terzino portoghese, per il quale la Juventus chiede circa 60 milioni di euro.