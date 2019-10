MaraVeloso: Ivan Juric si coccola il portoghese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sorrisi e buon umore ieri alla ripresa degli allenamenti a Peschiera: dopo aver goduto di alcuni giorni di riposo, gli uomini di Ivan Juric sono tornati a lavorare al Centro Sportivo "Paradiso". Esercitazioni tecniche, possesso palla e partitelle a tema il menù del giorno, concluso da un lavoro aerobico. Gruppo non al completo per via dell'assenza dei nazionali. Il tecnico di Spalato avrà comunque l'occasione in questi giorni di registrare alcuni aspetti a livello tattico, con la consapevolezza - rinvigorita da risultati e prestazioni - di poter contare su una base molto solida. La vittoria con la Samp ha restituito certezze, confermato le sensazioni positive di questo avvio di stagione, e - dettaglio non da poco - ha segnato il feeling ritrovato con i tre punti. La sensazione, sempre più forte, è che la strada imboccata sia quella giusta: unità di intenti, squadra quadrata e organizzazione difensiva invidiabile. Ed è proprio questo il dato da registrare sin qui: con i blucerchiati è arrivato un altro clean sheet, il terzo stagionale. Sono cinque le reti incassate dai gialloblù, appena una in meno dell'Inter, e una in più della Juventus. Per avere contezza del valore di questa statistica basti pensare che Audero della Samp, peggior difesa del campionato, ha già dovuto raccogliere il pallone dal sacco per sedici volte.

I NAZIONALI - Novanta minuti per Tupta nel quattro a due corsaro della Slovacchia Under 21 sul Liechtenstein. Oggi sarà la volta dell'Under 21 di Adjapong, o dell'Under 20 di Danzi. Rrahmani sarà impegnato invece a Pristina, in un'amichevole tra il suo Kosovo e Gibilterra. Domani toccherà, tra gli altri, a Marash Kumbulla (che sabato ha trovato la prima gioia in Serie A) e Sofyan Amrabat, che affronterà la Libia a Oujda.

MARAVELOSO - Chi è restato a Verona è invece Miguel Veloso, uno dei volti di questo bell'avvio dell'Hellas. Il portoghese ha già messo la firma su due dei sei centri dell'Hellas: a bilancio andrebbero aggiunti anche l'assist su corner per Kumbulla e l'autorete di Murru, di fatto propiziata da un suo mancino velenoso direttamente da calcio di punizione. Una sentenza, dunque, e non è un caso che Juric l'avesse incensato così alla vigilia della sfida contro la Sampdoria: "Sono contento perché mi pare stia bene di testa. Sta bene qui, spero continui così, con scioltezza".