Mercato al via! Il punto sul R.Madrid: Modric e Isco osservati in Italia

Campione d'Europa e del mondo in carica. Basterebbero questi due titoli in bacheca per far capire che la squadra in questione non ha bisogno di aggiunte e ritocchi, ma non è il caso del Real Madrid. Perché le merengues vivono una stagione difficile, con l'esonero di Lopetegui e l'arrivo di Solari. La Liga è quasi impossibile da vincere e per questo i blancos devono puntare nuovamente tutto sulla Champions. Dopo averne vinte tre di fila, fare poker sarebbe clamoroso. Forse più dei successi precedenti, soprattutto perché l'addio di Cristiano Ronaldo forse non è stato metabolizzato appieno dalla piazza e dalla rosa.

In entrata la formazione madrilena lavora sul fronte dei giovani e l'arrivo del 19enne Brahim Diaz, ora di proprietà del Manchester City, sembra a un passo vista la scadenza a giugno con i Citizens. Non è escluso, tra l'altro, che Florentino Perez possa mettere a segno un colpo di livello internazionale qualora dovesse presentarsi la possibilità. Tutto ciò per trovare nuovo entusiasmo e nuove motivazioni. Occhi su Christian Eriksen, in scadenza nel 2020 col Tottenham: i blancos sono da tempo sulle sue tracce.

In uscita potrebbe esserci Keylor Navas che, dopo aver perso il posto da titolare con l'arrivo in estate di Courtois, interessa all'Arsenal anche se la dirigenza del Real sta facendo di tutto per trattenerlo offrendogli un rinnovo. Isco piace alla Juventus ma dovrebbe restare almeno fino a giugno, idem Asensio che piace non poco in Premier. Modric resta nel mirino dell'Inter, ma soltanto per l'estate: il Pallone d'oro è in scadenza nel 2020, per questo la dirigenza del Real punta al rinnovo del croato.