Mercato e liste da 25 - Torino, in rosa ci sono due over da tagliare. Vagnati al lavoro

Mercato e rose da 25: entro l'inizio del campionato, ogni squadra di Serie A deve presentare una lista formata al massimo da 25 calciatori. E le regole sulla composizione incideranno inevitabilmente sulle scelte in sede di mercato: squadra per squadra, analizziamo la rosa attuale e quella ipotizzabile per la prossima stagione. Al netto, ça va sans dire, di futuri affari.

Come funziona -

Venticinque è il numero massimo: le squadre possono presentare anche liste più corte. Per arrivare a quel numero, però, 4 calciatori devono essere formati in Italia (tesserati per un club italiano per 3 anni fra i 15 e i 21) e 4 formati nel club (tesserati, nello stesso periodo, per la società di appartenenza per lo stesso periodo). Per questi ultimi, parte dei tre anni può anche essere stata trascorsa in prestito presso un altro club. Sono esclusi dalla lista gli under 22, vale a dire i calciatori nati dall'1 gennaio 1998 in poi.

Torino 2020-2021 - 26 giocatori + 7 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Simone Verdi, Jacopo Segre, Simone Edera

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Salvatore Sirigu, Antonio Rosati, Armando Izzo, Daniele Baselli, Andrea Belotti, Simone Zaza, Andrea Zaccagno, Micola Murru,

Altri elementi della rosa: Nicholas Nkoulou, Koffi Djidji, Cristian Ansaldi, Soualiho Meité, Tomas Rincon, Sasa Lukic, Alex Berenguer, Iago Falque, Samir Ujkani, Vanja Milinkovic-Savic, Lyanco, Bremer, Ricardo Rodriguez, Mergim Vojvoda, Karol Linetty

Under 22: Alessandro Buongiorno, Wilfried Stephane Singo, Simone Edera, Vincenzo Millico, Alessandro Fiordaliso, Ndary Adopo, Nicola Rauti

La situazione del Torino - Con tre slot dedicati ai giocatori formati nel vivaio, il Torino ha 24 slot dedicato agli over per la stagione 2020/21, ma 26 calciatori over 22 in rosa. Almeno un paio di uscite sono necessarie dunque per evitare di mettere qualcuno fuori squadra e in tal senso i nomi di Koffi Djidji e Lyanco sono i favori ad un addio nelle prossime settimane. E' altrettanto evidente che per un nuovo acquisto sarà necessario aggiungere un'ulteriore uscita: tanto lavoro in vista dunque per il ds Vagnati.