Mercato e rose da 25 - Lazio, priorità agli addii. Ne servono almeno sette entro il 5

Mercato e rose da 25: entro l'inizio del campionato, ogni squadra di Serie A deve presentare una lista formata al massimo da 25 calciatori. E le regole sulla composizione incideranno inevitabilmente sulle scelte in sede di mercato: squadra per squadra, analizziamo la rosa attuale e quella ipotizzabile per la prossima stagione. Al netto, ça va sans dire, di futuri affari.

Come funziona -

Venticinque è il numero massimo: le squadre possono presentare anche liste più corte. Per arrivare a quel numero, però, 4 calciatori devono essere formati in Italia (tesserati per un club italiano per 3 anni fra i 15 e i 21) e 4 formati nel club (tesserati, nello stesso periodo, per la società di appartenenza per lo stesso periodo). Per questi ultimi, parte dei tre anni può anche essere stata trascorsa in prestito presso un altro club. Sono esclusi dalla lista gli under 22, vale a dire i calciatori nati dall'1 gennaio 1998 in poi.

Lazio 2020-2021 - 31 giocatori + 5 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Danilo Cataldi, Thomas Strakosha, Marius Adamonis

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Francesco Acerbi, Marco Parolo, Ciro Immobile, Manuel Lazzari, Davide Di Gennaro, Simone Palombi, Sofian Kiyine

Altri elementi della rosa: Luiz Felipe, Denis Vavro, Stefan Radu, Bastos, Jordan Lukaku, Riza Durmisi, Patric, Lucas Leiva, Adam Marusic, Djavan Anderson, Sergej Milinkovic Savic, Senad Lulic, Luis Alberto, Felipe Caicedo, Joaquin Correa, Pepe Reina, Silvio Proto, Wallace, Gonzalo Escalante, Jean-Daniel Akpa Akpro, Vedat Muriqi

Under 22: Jorge Silva, André Anderson, Bobby Adekanye, Nicolò Armini, Luca Falbo

La situazione della Lazio - I rientri dai prestiti da Salernitana e non solo mettono il ds Tare in una condizione non semplice: "piazzare" una decina scarsa di giocatori nel giro di due settimane per evitare di mandare qualcuno fuori squadra. E' ipotizzabile che la colonia di portieri venga ridotta, anche se Adamonis è un giovane del vivaio e potrebbe restare. Calciatori come Di Gennaro, Bastos, Durmisi e Palombi sembrano essere destinati alla cessione entro la fine del mercato. Anche in ottica UEFA, dove le regole sono molto più stringenti, per la Lazio non ci sono grandi modifiche: va segnalato che il giovane Adekanye, essendo tesserato da un solo anno con la Lazio, andrebbe inserito in lista A con gli over, perché la UEFA per gli under richiede il tesseramento per almeno due stagioni consecutive. In ogni caso, la lista di Inzaghi non potrà superare i 24 elementi, al netto degli under: di cresciuti nel vivaio, a oggi, ci sono Cataldi, Strakosha e appunto Adamonis.