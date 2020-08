Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 agosto

INTER

Sandro Tonali vuole l’Inter. Il giovane centrocampista del Brescia è pronto a cambiare casacca sul mercato lasciando le Rondinelle e decidendo di andare alla corte di Antonio Conte. Il giocatore sarebbe convinto, si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, adesso invece va trovata la formula giusta per Cellino. Si dovrebbe andare sul prestito con obbligo di riscatto con 10 milioni subito e 25 che verranno versati nelle casse bresciane nell’estate 2021.

JUVENTUS

La Gazzetta dello Sport parla della situazione della Juventus in ottica prossimo calciomercato e spiega come, rispetto ad un anno fa quando arrivava Matthijs De Ligt per oltre 75 milioni, le cose siano profondamente cambiate. E per avere margine di manovra, si legge, l'unica soluzione è legata alle eventuali cessioni pesanti. Quale? Una potrebbe essere Paulo Dybala, per molti il migliore di questa stagione appena conclusasi. Per la rosea, Dybala oggi non è in vendita. Ma con una proposta da 90-100 milioni di euro la Juventus si siederebbe al tavolo per trattare.

Prosegue le caccia della Juventus ad un punta. Sono diversi i nomi sul taccuino del ds Paratici in vista della prossima stagione per affidare ad Andrea Pirlo un giocatore al fianco di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, piacerebbe sempre Raul Jimenez del Wolverhampton ma il club inglese avrebbe rifiutato uno scambio con Aaron Ramsey.

La Juventus ha deciso: il riscatto del cartellino di Rolando Mandragora avverrà entro i prossimi giorni, precisamente entro il 1 settembre. Paratici sembra aver rotto gli indugi e ha tutte le intenzioni di riportare il centrocampista a Torino, idea che prima dell'infortunio sembrava cosa scontata. Il recupero procede bene e a novembre dovrebbe tornare in campo.

"Con i nostri colori ha lottato in ogni singola partita, in pressione costante sugli avversari, strappando una marea di palloni e rilanciando l’azione. Ora, dopo tre stagioni, cinque titoli vinti (3 Scudetti, 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa Italiana), Blaise Matuidi e la Juventus si salutano in seguito alla risoluzione consensuale del contratto. Campione del Mondo con la Francia a Russia 2018, il transalpino ha sempre avuto un DNA vincente: lo dimostra la sua carriera, fin da quando indossava la casacca del Paris Saint-Germain, l’ultima squadra nella quale ha militato prima del suo arrivo a Torino, avvenuto nell’estate del 2017, a 30 anni. “Charo”, diminutivo di “charognard”, avvoltoio in francese, dalla stagione del suo approdo alla Juventus (2017/18), nessun giocatore bianconero ha collezionato più presenze in Serie A di lui (98). Non solo: considerando tutte le competizioni, a partire dal 2017/18, solo Paulo Dybala (134) ha disputato più partite di Blaise (133) con la nostra maglia. Tutto questo, segnando 8 reti, fornendo 5 assist, intercettando 114 palloni e vincendo 210 contrasti, con una precisione nel passaggio dell’89%".

NAPOLI

Il Napoli aspetta entro Ferragosto una risposta dal Sassuolo per Jeremie Boga. A scriverlo, l'edizione odierna del quotidiano 'Il Mattino' che parla di un club partenopeo non disposto a tirarle per le lunghe: la proposta presentata da Giuntoli è di 25 milioni di euro più il cartellino di uno tra Ounas e Younes. Il Napoli non è disposto a spendere 40 milioni di euro e se la risposta sarà no, il ds azzurro dirà a Gattuso di rassegnarsi.

Il Manchester City insiste per Kalidou Koulibaly. Come riporta l'edizione odierna del quotidiano 'Il Mattino', nei prossimi giorni il suo procuratore Fali Ramadani sarà di nuovo a Capri dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per presentargli una nuova offerta per il difensore senegalese da 65 milioni di euro. Per il calciatore già pronto un quadriennale da 6.5 milioni di euro netti a stagione.

La Gazzetta dello Sport rilancia con forza il nome di Nikola Vlasic per il centrocampo del Napoli. Trequartista croato di proprietà del CSKA Mosca, il Napoli lo segue da tempo e nelle ultime settimane si sarebbe convinto nel fare l'investimento. Il problema è dove trovare i fondi necessari, visto che al momento Giuntoli è concentrato sulle cessioni. Per il quotidiano, una volta chiusa l'addio di Allan l'operazione Vlasic potrebbe entrare nel vivo: per il brasiliano De Laurentiis chiede 40 milioni, mentre l'Everton non sembra voler andare oltre i 30. A quel punto, con i soldi in tasca, il Napoli potrebbe presentarsi dal club russo con una proposta fra i 18 ed i 20 milioni di euro.

MILAN

Secondo quanto raccolto da Sky Sport, Milan e Chelsea hanno iniziato a parlare di Tiemoué Bakayoko tramite un intermediario. I due club trattano per il ritorno del centrocampista francese a Milano sulla base di un prestito oneroso a 3 milioni di euro con un diritto di riscatto a 35, anche se Maldini è al lavoro per abbassare le pretese del club londinese.

Dopo il prestito all'Aston Villa, Pepe Reina è tornato a Milano ma non dovrebbe vestire la maglia rossonera nella prossima stagione. Il portiere spagnolo, infatti, è pronto a tornare in patria: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Valencia è molto interessato e avrebbe già avviato i dialoghi con l'ex Liverpool e Napoli, che sarebbe il sostituto ideale di Cillesen, destinato a tornare all'Ajax.

ATALANTA

Il Monza ha vinto la folta concorrenza e si è aggiudicato le prestazioni di Andrea Colpani, che arriverà in biancorosso dall’Atalanta: un prestito con diritto di riscatto, che diverrà obbligo in caso di promozione in A. Ma c’è di più: come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, in previsione del possibile riscatto, tra Colpani e il Monza c’è accordo su base quadriennale, per una cifra che si aggira intorno ai 450000 euro.

L'Atalanta continua a seguire con attenzione il possibile futuro lontano da Roma di Alessandro Florenzi. Secondo quanto riportato da Sky Sport nelle prossime settimane i nerazzurri torneranno alla carica per il jolly in uscita dalla Roma, per rinforzare la rosa anche dal punto di vista dell'esperienza internazionale in vista della prossima stagione.

MILAN

Visite mediche concluse per Emil Roback, attaccante classe 2003 nuovo acquisto del Milan. Arrivato in Italia nelle scorse ore dall'Hammarby, club svedese di cui è azionista Zlatan Ibrahimovic, il giocatore si è sottoposto ai test medici propedeutici alla stipula del nuovo contratto rossonero: ora la firma sul nuovo contratto e la ripartenza in direzione Svezia.

TORINO

C'è ancora distanza tra Milan e Torino circa la valutazione di Ricardo Rodriguez: oggi tuttavia si registrano piccoli passi in avanti grazie al colloquio tra Maldini e Vagnati a casa Milan, coi rossoneri rimangono fermi su una valutazione da 3.8 milioni di euro, necessari per evitare la minusvalenza, mentre il Torino non vorrebbe spingersi oltre i 2 per la propria offerta. I granata hanno comunque garantito che al giocatore verrà garantito l'intero stipendio ancora a libro paga del Milan, cui Rodriguez è legato fino al 2021, e il Milan potrebbe anche accontentarsi di tre milioni più bonus per dare l'addio allo svizzero.

Sette milioni di euro per Karol Linetty. Il Torino, riporta 'IlSecoloXIX', ha presentato quest'offerta alla Sampdoria per l'acquisizione del centrocampista polacco, tra le prime richieste di mister Giampaolo per la prossima stagione. La trattativa è in corso: il club blucerchiato lo valuta 12 milioni di euro, ma Linetty ha un contratto in scadenza tra un anno e non vuole rinnovare.

LAZIO

Sul quotidiano 'Il Messaggero' oggi in edicola si fa il punto sul calciomercato della Lazio. Trattativa agli sgoccioli per Mohamed Fares, è lui il calciatore scelto da Simone Inzaghi per la fascia sinistra e Lotito e Tare in questi giorni sono al lavoro per accontentarlo. Solo ad Auronzo si scioglieranno le riserve sul futuro di Lulic, mentre è certa la permanenza di Marusic: Inzaghi non vuole rinunciarci e il club è pronto a rinnovargli il contratto. In uscita sia Jony che Jordan Lukaku.

ROMA

Il futuro di Lorenzo Pellegrini, soprattutto con l'avvento di Friedkin, sarà ancora alla Roma. Il centrocampista è un pupillo di Fonseca e pure di Fienga e sebbene ancora non ci siano stati contatti per quel che riguarda il rinnovo per la Gazzetta dello Sport all'inizio della nuova stagione le parti si siederanno intorno ad un tavolo per sistemare la questione. A Pellegrini verrà proposto un allungamento rispetto alla scadenza attuale al 2022, oltre ad un aumento dagli attuali 2,5 milioni bonus compresi a oltre 3 milioni più bonus.

Continua a tenere banco in casa Roma il capitolo portiere. Pau Lopez non convincerebbe a pieno la dirigenza giallorossa con il club che sarebbe costretto a cercare rimedio sul mercato. Salvatore Sirigu sarebbe sempre un’opzione ma, secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, sarebbe spuntato il nome anche di Alessio Cragno. Il Cagliari valuta il proprio portiere 20 milioni ma non sarebbero da escludere contropartite che vanno da Olsen a Juan Jesus passando per il giovane Alessio Ricciardi.

Potrebbe essere nuovamente in Italia il futuro di Lucas Torreira. Il centrocampista dell'Arsenal potrebbe cambiare squadra nel corso della sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, potrebbe prendere campo uno scambio con la Roma con Diawara. A far decollare l'operazione, si legge, gli ottimi rapporti fra i due club.

VILLARREAL, ARRIVA L'EX VALENCIA PAREJO. BENFICA IN POLE PER JAN VERTONGHEN. ARSENAL, ASSALTO A PROMES. MANCHESTER UNITED, SONDAGGIO PER ANSU FATI: NO DEL BARCELLONA. I BLAUGRANA SONO DISPOSTI A LASCIAR PARTIRE IN PRESTITO COUTINHO. IL BENFICA NON SI ARRENDE PER CAVANI. UNITED, POGBA VUOLE RESTARE.

Dopo Coquelin, il Villarreal annuncia un altro acquisto: si tratta di Dani Parejo che arriva da svincolato dopo aver chiuso la sua esperienza al Valencia. 31 anni, il centrocampista ha firmato un contratto quadriennale.

Il Benfica è in pole per Jan Vertonghen. Come raccolto da TMW il club portoghese è in pole per il centrale belga, attualmente senza squadra dopo l'avventura al Tottenham. Il giocatore è seguito con interesse da Roma e Fiorentina.

L'Arsenal vuole rifarsi le ali. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, i Gunners, oltre a Willian, hanno messo nel mirino l'esterno dell'Ajax Quincy Promes.

Sfumato Jadon Sancho, che salvo ripensamenti dell'ultimo minuto dovrebbe rimanere al Borussia Dortmund, il Manchester United ha virato su un altro talento dal futuro assicurato. Secondo quanto riportato da Marca infatti, i Red Devils hanno chiesto al Barcellona il giovanissimo Ansu Fati. La risposta del Barça è stata negativa: Ansu Fati è incedibile ed il club blaugrana sta lavorando per il rinnovo del contratto.

L'Arsenal sembra essere l'unica soluzione possibile per Coutinho. Secondo quanto riportato da Sport infatti, i Gunners sono interessati al regista brasiliano in uscita dal Barcellona, tuttavia appare quasi impossibile l'acquisto a titolo definitivo. Il Barcellona, si legge, è disposto a cedere il giocatore in prestito.

Il Galatasaray non si arrennde per Edinson Cavani. Nonostante il forte interesse del Benfica per il Matador, il club turco vuole provare l'inserimento last minute per convincere l'attaccante ex PSG. Lo riporta Marca.

Paul Pogba non vuole andarsene dal Manchester United. Il centrocampista francese - come riportato da Sky Sports - è contento con i red devils e discuterà il suo rinnovo di contratto soltanto dopo la fine dell'attuale Europa League. Prima il Siviglia e l'eventuale finale, poi si penserà al futuro.