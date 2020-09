Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 settembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Il Milan ha acquistato a titolo definitivo Ante Rebic. Il club lo comunica ufficialmente: "Ac Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo definitivo, dall'Eintracht Francoforte le prestazioni sportive del calciatore Ante #Rebić, già tesserato per il Club a titolo temporaneo. L'attaccante croato si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2025".

Il Milan comunica l'acquisto del portiere Ciprian Tatarusanu che ha firmato con i rossoneri fino al giugno del 2023: "Oggi, sabato 12 settembre, Tătăruşanu ha raggiunto i suoi nuovi compagni di squadra al centro sportivo Milanello per prendere parte al suo primo allenamento con Mister Pioli. Il portiere ha scelto la maglia numero 1".

Nella giornata di ieri il nome di Edin Dzeko è tornato a rimbalzare negli ambienti bianconeri dopo un like dell'attaccante a Leonardo Bonucci. Il giocatore lascerebbe la Roma solo per la Juventus, ma l'operazione è molto complicata per costi e necessità dei giallorossi di trovare un sostituto all'altezza. Per questo il favorito resta Luis Suarez, che sta studiando l'italiano per prendere la cittadinanza e che giovedì prossimo alle 10 potrebbe sostenere l'esame all'Università per Stranieri di Perugia per mettere un tassello decisivo sulla strada che potrebbe portarlo a Torino. Se dovesse passare l'esame, Juve e Barcellona potrebbero concentrarsi sull'accordo per la risoluzione, che spalancherebbe le porte dell'Allianz Stadium all'attaccante uruguaiano.

Il Manchester United è a caccia di un rinforzo per il reparto avanzato e, come riporta il Daily Star, ha messo nel mirino anche Douglas Costa. L'esterno offensivo della Juventus piace dai tempo ai Red Devils, che lo avevano cercato già nelle precedenti sessioni di mercato e sembrano adesso intenzionati a tornare proprio sul brasiliano. Il tempo stringe, lo United riflette su una possibile offerta ai bianconeri.

N'Golo Kanté ha già detto sì alla possibilità di approdare all'Inter del suo ex tecnico Antonio Conte, ma per il momento è il prezzo del cartellino, ovvero 50 milioni di euro, a bloccare l'operazione. Il problema per i nerazzurri è trovare i milioni da poter girare ai Blues per chiudere l'operazione, anche se, a giorni, Marotta si attende una nuova proposta ufficiale del Monaco per Brozovic. Se i monegaschi presenteranno l'offerta giusta, ecco che il giro a centrocampo potrebbe prendere corpo, per la gioia del tecnico salentino che aspetta Kanté a braccia aperte.

Lunedì sarà il giorno di Vedat Muriqi alla Lazio. Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, nella mattinata del prossimo 14 settembre il nuovo acquisto bianoceleste effettuerà finalmente le visite mediche. L'attaccante in arrivo dal Fenerbahce era atteso a Roma già a metà di questa settimana, salvo poi veder slittare il suo volo a causa di alcuni piccoli intoppi burocratici, ora risolti. Lunedì mattina Muriqi è atteso così in Paideia per le visite, poi la tanto attesa firma sul contratto quinquennale con la Lazio.

Borja Valero alla Fiorentina, capitolo secondo. Si riparte, dopo l'addio all'Inter. Lo spagnolo arriverà a parametro zero a Firenze: per lunedì sono previste le visite mediche e poi la firma di Valero coi viola di Giuseppe Iachini. Contratto di un anno già pronto.

Hellas Verona FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da ACF Fiorentina - con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva - le prestazioni sportive di Marco Benassi, centrocampista classe 1994.

Secondo Championat, la Lokomotiv Mosca sarebbe sulle tracce di Mario Mandzukic. Il club russo, che ha venduto Aleksej Miranchuk all'Atalanta, cerca un 9. Quello del croato, ora free agent, è un nome caldo anche se il primo sarebbe Tiquinho Soares del Porto: pronti dodici milioni per prenderlo dai Dragoes.

Non solo Douglas Costa come alternativa a Sancho per il Manchester United. Con la rinuncia del club inglese di arrivare all’attaccante del Borussia Dortmund spuntano le alternative. Secondo quanto riporta il Daily Star, sarebbero sul taccuino di Solskjaer anche Joao Felix dell’Atletico Madrid e addirittura la suggestione chiama Gareth Bale del Real.

Il ritorno di Hector Bellerin al Barcellona potrebbe diventare sempre più concreto. L'esterno difensivo cresciuto proprio con la maglia blaugrana piace e non poco ad un club chiamato alla rifondazione dopo la cocente e pesante eliminazione dalla Champions League contro il Bayern Monaco con annessa umiliazione. Secondo quanto riporta Marca, i catalani sarebbero pronti a chiedere il giocatore in prestito all'Arsenal.

Il Liverpool guarda alla prossima sessione di mercato. La squadra di Jurgen Klopp è a caccia di un rinforzo da ingaggiare a gennaio. Secondo quanto riporta Football Insider, i Reds starebbero gettando le basi per ingaggiare l’attaccante del Watford Ismaila Sarr.