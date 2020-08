Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, DYBALA IN USCITA NONOSTANTE LE PROTESTE DEI TIFOSI. L'ENTOURAGE DI CRISTIANO RONALDO SMENTISCE LA PARTENZA DEL PORTOGHESE. IL SOGNO DI PIRLO SI CHIAMA PAUL POGBA. LAZIO, ATTESA PER DAVID SILVA: NON C'È ANCORA LA FIRMA. MILAN, RICARDO RODRIGUEZ AL TORINO: ACCORDO VICINO. MILENKOVIC SEMPRE NEL MIRINO DEI ROSSONERI, ACCORDO VICINO PER BAKAYOKO. INTER, IL TOTTENHAM PROVERÀ A CONVINCERE SKRINIAR. NAPOLI, OFFERTA DI 15 MILIONI PER REGUILON: IL GIOCATORE DÀ L'OK MA IL REAL CHIEDE DI PIU'. PRESSING DELL'EVERTON PER ALLAN

Nonostante la sommossa popolare, via social, la Juventus continua a considerare cedibile Paulo Dybala. La Gazzetta dello Sport spiega che tre votanti su quattro ai sondaggi della rosea hanno votato per la permanenza di Paulo e lo considerano il migliore della stagione con Cristiano Ronaldo. Però la Juve, se dovesse arrivare un'offerta da 90-100 milioni di euro sul tavolo, si siederebbe ad ascoltarla anche se non è facile prevedere oggi l'arrivo di simili proposte da una big europea.

"Tutto falso". L'entourage di Cristiano Ronaldo smentisce una sua possibile uscita dalla Juventus e anche il fatto che sia stato offerto a molti club da Jorge Mendes, Barcellona incluso. Lo scrive AS: CR7 vuole rispettare il contratto in scadenza nel 2022 e sogna di vincere la Champions League a Torino, con la Juventus, senza lasciare il compito a metà. Anche la famiglia sarebbe contenta in Piemonte e non ci sarebbe alcuna intenzione di partire.

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sulla possibile cessione di Paulo Dybala in casa Juventus. L'argentino è al centro delle strategie bianconere ma il club ha un piano B da attuare. Andrea Pirlo ha un sogno chiamato Paul Pogba: suo ex compagno proprio in bianconero, ora al Manchester United, il nuovo allenatore della Juve ha chiesto alla dirigenza proprio di puntare sul Polpo qualora fosse possibile un grande investimento da fare in estate.

David Silva tiene in ansia la Lazio. Il 34enne centrocampista la scorsa settimana ha deciso di sposare il progetto biancoceleste, ma la firma sul triennale da 4 milioni di euro - inizialmente prevista per lunedì - è già slittata due volte. Il fratello-manager è a Lisbona, dove lo spagnolo è in ritiro con il Manchester City per le Final Eight di Champions, e continua a far aspettare Tare e Lotito. L'imminente impegno degli inglesi contro il Lione (sabato sera) è probabilmente la causa del rallentamento della trattativa, ma la Lazio fin quando non ci sarà il nero su bianco non è tranquilla. Nelle ultime ore si è parlato di nuovi interessamenti dal Qatar, smentiti anche perché lo stesso giocatore più volte ha ribadito di voler rimanere in Europa. La Lazio ha avuto la sua parola, ora però vuole la certezza del suo arrivo e non aspetterà in eterno. Il club capitolino vuole chiudere la trattativa entro questo fine settimana.

È terminato l'incontro a Casa Milan tra la dirigenza dei rossoneri e il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati per il trasferimento di Ricardo Rodriguez alla corte di Marco Giampaolo, neo tecnico granata. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'affare non è ancora chiuso ma sono state ridotte le distanze economiche e l'accordo è molto vicino. All'incontro di oggi in sede ha partecipato anche Paolo Maldini, tornato da Ibiza. Adesso il calciatore sta trattando col Toro e manca solo l'ultimo passaggio prima della fumata bianca.

Il Milan non molla Nikola Milenkovic. Secondo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti con l'entourage del difensore serbo e anche se la Fiorentina non ha dato segnali di apertura, soprattutto in ottica di uno scambio con Lucas Paquetà, i rossoneri ci riproveranno. Commisso chiede almeno 40 milioni di euro, ma visto il contratto in scadenza nel 2022 in caso di non rinnovo il patron dei gigliati potrebbe abbassare le sue pretese.

Secondo SportMediaset il Milan ha trovato l'accordo economico con Bakayoko per il suo ritorno in rossonero dopo aver confermato ieri il gradimento per questa soluzione. A questo punto il club milanista e il giocatore francese attendono solo il via libera da parte del Chelsea, che adesso inizierà la trattativa ufficiale con Maldini e Massara per il ritorno a Milano del centrocampista che ha giocato l'ultima stagione tra le fila del Monaco.

Secondo quanto riferito da Fcinternews.it, la prossima settimana il Tottenham presenterà la propria offerta economica a Milan Skriniar per convincerlo ad accettare un eventuale scambio con Ndombelé. Gli Spurs sono pronti a spingersi ben oltre i 4 milioni netti che il calciatore percepisce adesso in nerazzurro e se dovessero far breccia nel cuore dello slovacco, allora prenderebbe il via la trattativa ufficiale dei due club che partirebbe dalle valutazioni dei due cartellini, di certo non inferiore ai 50 milioni di euro.

Il Napoli ha offerto 15 milioni di euro al Real Madrid per Sergio Reguilon, con i Blancos pronti a trattare ma che chiedono tra i 20 e i 25 milioni di euro. Il ds azzurro Giuntoli si è assicurato il gradimento del giocatore che però non disdegnerebbe l'idea di giocare la Champions League nel caso dovesse arrivare un'offerta da un club che la disputerà nella prossima stagione.

Pressing dell'Everton di Carlo Ancelotti per il centrocampista brasiliano del Napoli Allan. A scriverlo, l'edizione odierna del quotidiano 'Il Mattino': i toffees hanno già avanzato un'offerta, non ancora i 40 milioni di euro che chiede De Laurentiis ma poco meno. Occhio però anche all'Atletico Madrid, una possibilità a cui il giocatore darebbe priorità in caso di offerta concreta.

BLAISE MATUIDI RIPARTE DALLA MLS: UFFICIALE IL SUO INGAGGIO DA PARTE DELL'INTER MIAMI. BARCELLONA, IL QATAR CHIAMA SUAREZ: L'AL ARABI METTI GLI OCCHI SUL PISTOLERO. BAYER LEVERKUSEN, BELLARABI RINNOVA FINO AL 2023. LEEDS, DAL FULHAM ARRIVA IL TALENTO CODY DRAMEH

Blaise Matuidi è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter Miami. Il giorno dopo l'ufficialità della rescissione con la Juventus, il centrocampista francese è diventato un nuovo calciatore del club di MLS. L'ex bianconero indosserà la maglia numero 8.

Secondo quanto riportato da beIN Sports, Luis Suarez potrebbe salutare con un anno d'anticipo il Barcellona. 33 anni, l'attaccante uruguayano piace ai qatarioti dell'Al Arabi. Il giocatore è stato espressamente dal tecnico Heimir Hallgrimsson ed è stato fatto già un sondaggio con l'entourage del giocatore.

Karin Bellarabi ed il Bayer Leverkusen, avanti insieme. Attraverso i propri canali il club tedesco ha comunicato il rinnovo del centrocampista classe '90 fino al 2023.

Nuovo acquisto per il Leeds di Marcelo Bielsa, stavolta in prospettiva. Il club inglese, neo promosso in Premier League, ha raggiunto un accordo con il Fulham per il passaggio del giovane terzino destro Cody Drameh, classe 2001.