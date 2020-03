Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Non c'è solo Mauro Icardi nei sogni della Juventus. Per rinforzare il reparto offensivo, infatti, Fabio Paratici sta pensando a due grandi protagonisti della Premier League: Harry Kane e Gabriel Jesus. L'inglese, riporta Tuttosport, sembra aver voglia di mettersi in gioco e provare una nuova esperienza, ma interessa anche ai due club di Manchester. Il suo spostamento, comunque, aprirebbe un effetto domino che potrebbe portare il brasiliano a Torino.

Il mercato e le mosse future del Manchester United ruotano tutti attorno a Paul Pogba, obiettivo numero uno di Juventus e Real Madrid per rinforzare il centrocampo. Come riporta Tuttosport, nel club inglese c'è la convinzione che il francese rinnoverà il contratto in scadenza nel 2021. Questo, però, non chiude le porte a una cessione, soprattutto perché i Red Devils vorranno fare un mercato da oltre 100 milioni e potrebbe servire un sacrificio per far quadrare i conti.

"Milan, Ibrahimovic pronto a lasciare a giugno". Questo il titolo de La Repubblica sul futuro del giocatore rossonero. Dalla Svezia si fanno sempre più largo le voci secondo le quali in estate l'attaccante non rinnoverà il suo contratto in scadenza il 30 giugno con il Milan. Dietro a questa sua decisione ci sarebbero soprattutto le divisioni tra i dirigenti rossoneri che hanno portato al licenziamento di Boban in seguito alle divergenze con l'ad Gazidis.

Lezioni d'italiano per Ralf Rangnick. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nonostante le smentite di rito di Gazidis e dell'agente dell'allenatore, il tedesco ha ingaggiato un insegnate privato per imparare la nostra lingua e per presentarsi a giugno in rossonero senza interpreti, magari già dalla possibile conferenza stampa di presentazione. L'accordo, che dovrebbe essere stato trovato a dicembre, è di tre anni con opzione per il quarto.

Theo Hernandez non sta vivendo un momento particolarmente felice. Il terzino francese, tra novembre e febbraio, era diventato uno dei trascinatori del Milan, insieme a Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic. Nelle ultime settimane, però, il suo rendimento è calato vistosamente: Tuttosport ipotizza che l'atteggiamento in campo sia figlio anche delle vicende societarie. L'allontanamento di Boban ha colpito lui come altri giocatori e un'eventuale separazione anche da Paolo Maldini insinua dubbi, visto che è stata la bandiera rossonera - idolo del ragazzo - a volerlo in prima persona. Interrogativi legittimi, che potrebbero lasciare spazio a certezze qualora il direttore dell'area tecnica resti al suo posto.

Un tesoretto da 150 milioni, o forse di più. L'Inter si prepara a un mercato ricco di risorse grazie alle cessioni dei giocatori prestati in giro per l'Europa. Dai 70 milioni di Mauro Icardi (che potrebbero diventare 85 qualora la Juve si inserisca) ai 20 per Ivan Perisic, fino ai 18 per Joao Mario e i 23,5 per Valentino Lazaro, sono tanti i motivi per sorridere e pensare in grande. Lo riporta Tuttosport.

Alexis Sanchez e un futuro tutto scrivere, ma sempre più lontano da Milano. Lo stop ai campionati, scrive Tuttosport, complica i piani dell'attaccante cileno, che aveva davanti a sé tre mesi ricchi di impegni, sfumati col rinvio a data da destinarsi. Il rinnovo con il Napoli di Dries Mertens, obiettivo nerazzurro, sembrava aver fornito un assist al giocatore di proprietà del Manchester United, che ora dovrà sperare che tutto torni alla normalità per giocarsi le chance di permanenza alla corte di Antonio Conte.

Stefano Sensi è certo di rimanere all'Inter. Come riporta Tuttosport, nonostante non ci sia accordo con il Sassuolo per un obbligo di riscatto, la stretta di mano tra Marotta e Carnevali vale quanto un foglio scritto. L'operazione sarà simile a quella già imbastita per Matteo Politano, prelevato in prestito e poi riscattato per 20 milioni; il riscatto del centrocampista costerà alle casse nerazzurre 25 milioni più 5 di bonus e non è in discussione nonostante gli infortuni.

Il Cagliari vuole ripartire da Radja Nainggolan. Faro e leader assoluto della squadra rossoblù, è stato un punto di riferimento anche nelle ultime travagliate settimane, culminate con l'esonero di Rolando Maran. Ha giocato in diversi ruoli e Zenga, nei primi allenamenti, lo ha provato anche come falso centravanti. Il futuro, però, è tutt'altro che scritto: a giugno scadrà il prestito e l'Inter sembra intenzionata a girarlo a una squadra estera. Una perdita che, sottolinea Tuttosport, potrebbe essere devastante per Giulini.

Hirving Lozano è la delusione più grande della stagione del Napoli. Arrivato in estate per 42 milioni di euro il messicano non è riuscito a imporsi e a giugno potrebbe partire, anche se molto probabilmente la società partenopea registrerà una minusvalenza. Pronti all'addio anche altri tre giocatori nel reparto avanzato: José Maria Callejon non rinnoverà, per Fernando Llorente non verrà esercitata l'opzione per il secondo anno e anche Amin Younes lascerà Napoli. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Arkadiusz Milik è sempre più lontano dal Napoli. A causa del mancato accordo, sia sull'ingaggio che sulla clausola, per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2021, il club azzurro lo ha messo sul mercato e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Aurelio De Laurentiis è pronto a cederlo, sempre che arrivi un'offerta da almeno 50 milioni di euro, perché per meno il presidente partenopeo non lo lascerà andare.

Jeremie Boga è l'ossessione del Napoli in vista del prossimo mercato estivo. De Laurentiis, Giuntoli e Gattuso sono in completa sintonia sul nome dell'esterno del Sassuolo, per un'operazione da circa 20 milioni di euro, ma in tutto questo lo scoglio principale resta il Chelsea, che ha un diritto di riacquisto sul giocatore a 15 milioni di euro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Torna di moda il nome di Andrea Petagna nell'ambito di un potenziale scambio con il Torino che vedrebbe Andrea Belotti vestire la maglia azzurra. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è ancora presto per fare questo tipo di valutazione ma la trattativa potrebbe comunque decollare in estate.

Accordo a un passo tra la Lazio e Luis Alberto per il rinnovo fino al 2025. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il bianceceleste firmerà fino al 2025 con uno stipendio base di 3,5 milioni di euro ai quali dovranno però essere aggiunti i bonus. La novità è che molti di questi saranno legati agli assist: più passaggi vincenti farà e più guadagnerà.

Aria di rinnovo per Senad Lulic alla Lazio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il capitano biancoceleste, dopo aver pensato a tornare in Svizzera al termine della stagione, si è convinto a prolungare e presto firmerà il nuovo accordo fino al 30 giugno 2021.

Secondo quanto riferisce Gazzetta.it, Giacomo Bonaventura torna nel mirino della Lazio, dopo esserlo stato a lungo in passato. Il centrocampista del Milan è in scadenza al 30 giugno e potrebbe decidere di sposare la causa biancoceleste. Bonaventura per caratteristiche potrebbe rappresenterebbe infatti il giocatore ideale per completare il centrocampo dei capitolini, alla ricerca di rinforzi per la disputa della Champions League, manifestazione da cui manca dal 2008.

Il rendimento di Dalbert ha soddisfatto la Fiorentina e il giocatore di proprietà dell'Inter potrebbe essersi meritato la conferma. Ventidue presenze da titolare, il brasiliano arrivato in prestito secco si è ritagliato uno spazio importante sia con Montella che con Iachini. Il suo futuro, sottolinea Tuttosport, dipenderà anche da Cristiano Biraghi, che nella scorsa estate ha fatto il cammino inverso per abbracciare i colori nerazzurri.

UFFICIALE: HLEB LASCIA IL CALCIO GIOCATO. VINICIUS JR SPIEGA IL TRASFERIMENTO AL REAL, IL CHELSEA PUNTA UN ALTRO TALENTO DELL'AJAX DOPO ZIYECH

Aleksandr Hleb lascia il calcio giocato. Lo ha annunciato lo stesso campione bielorusso alla première del documentario sulla sua vita, intercettato dai microfoni di Tribuna.com: "Ci ho pensato molto, ho ricevuto tanti consigli, ma alla fine sono giunto alla conclusione che dopo questa stagione posso dire basta. Smetto, anche se amo il calcio e avrei ancora voglia di scendere in campo", le sue dichiarazioni. Hleb, classe '81, in quest'ultima stagione ha vestito la maglia dell'Isloch in patria.

Lunga intervista all'attaccante del Real Madrid, Vinicius Jr., pubblicata dalla rivista FourFour Two. La stella brasiliana ha raccontato nel dettaglio il suo trasferimento ai blancos nel 2017 (effettivo dal 12 luglio 2018): "Avevo ricevuto un'offerta dal Real e una dal Barcellona, ho avuto solo tre giorni di tempo per scegliere. Nella mia testa comunque le idee sono sempre state chiare: volevo giocare nel club migliore di tutti e per questo ho optato per il Real Madrid. I miei genitori erano stati inoltre in visita da entrambe le società e anche a loro era piaciuta più quella merengue", le parole dell'ex Flamengo

Non solo Hakim Ziyech. Il Chelsea continua a guardare in casa Ajax per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, i Blues stanno seguendo anche il portiere Andre Onana.