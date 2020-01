Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 gennaio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

BLITZ DI AUSILIO A LONDRA: L'INTER CHIUDE GIROUD E SI AVVICINA A ERIKSEN. VIDAL SI ALLONTANA, PER SPINAZZOLA SERVONO ULTERIORI ESAMI. DALLA CROAZIA: OLMO AL MILAN. I ROSSONERI PENSANO ALLE USCITE: RODRIGUEZ A UN PASSO DAL FENERBAHCE, PIATEK PIACE A MONCHI. LAXALT, FUTURO IN BILICO. UNDER PIACE A PRESCINDERE DA UNO SCAMBIO CON SUSO, CHE HA RICHIESTE DALLA SPAGNA. POGBA VUOLE IL REAL, NEUER EREDE DI SZCZESNY E BUFFON? NAPOLI, UFFICIALE LOBOTKA, CASTROVILLI OBIETTIVO NUMERO UNO PER GIUGNO. ROMA, SI ALLONTANA BARISIC. PEDRO AL FLAMENGO, CI SIAMO. DOPPIO COLPO SPAL: BONIFAZI E IAGO FALQUE. LECCE SU BARAK, ATALANTA VICINA A GHIGLIONE. MURILLO SALUTA LA SAMP.

La distanza tra Inter e Tottenham per Christian Eriksen si riduce sempre più. Ad oggi c'è una differenza di circa 5 milioni tra la valutazione che gli Spurs fanno del fantasista danese e l'offerta nerazzurri: 20 la richiesta del club londinese, 15 la proposta recapitata da Ausilio: si continua a trattare, perché l'Inter vuole regalare a Conte il primo vero colpo di mercato del 2020. Nel blitz inglese di Ausilio, i nerazzurri hanno avvicinato la richiesta del Chelsea per Olivier Giroud, arrivando a 5 milioni e mezzo più bonus di offerta per il suo cartellino, mentre l'accordo con il giocatore c'è da tempo. Chiusura dell'affare dunque attesa a stretto giro di posta, con Conte che potrà avere quell'attaccante in grado di far respirare Lukaku.

La firma di Leonardo Spinazzola per l'Inter non c'è ancora: l'idoneità sportiva arriverà se il giocatore supererà oggi alla Pinetina alcuni test fisici ai quali sarà sottoposto. A quel punto, se tutto andrà come da programma, potrà firmare il contratto coi nerazzurri, di fatto già pronto. Di conseguenza, attende anche Matteo Politano, che dovrebbe fare il percorso inverno e andare a rinforzare l'attacco della Roma.

Quique Setien allontana Arturo Vidal dall'Inter. La prima decisione presa dal nuovo allenatore del Barcellona sarebbe infatti quella di confermare e trattenere in squadra il centrocampista cileno. Nella prima riunione con la dirigenza dopo il suo arrivo ai blaugrana, il successore di Valverde ha chiesto ad Abidal e Bartomeu di evitare qualsiasi cessione nel mercato di gennaio. L'unico movimento preso in considerazione sarebbe così quello per un nuovo numero 9, visto il grave infortunio di Luis Suarez.

Dani Olmo si trasferirà presto al Milan. O almeno è quello che sostiene Sportske Novosti, uno dei maggiori quotidiani sportivi croati, che sulla homepage del suo sito internet mette in primo piano la notizia di un'offerta del club rossonero per il talentuoso spagnolo. La Dinamo Zagabria avrebbe accettato i 30 milioni proposti da Boban e Maldini, e avrebbe passato la palla al giocatore, che non disdegnerebbe l'idea di trasferirsi in un club così glorioso. Dalla società di Via Aldo Rossi, per il momento, non arrivano conferme.

Cengiz Under ha voglia di lasciare la Roma e il Milan potrebbe prenderlo a titolo definitivo solo in caso di uscita di un attaccante. Qualche giorno fa era emersa l'ipotesi di uno scambio con Suso: nonostante i giallorossi abbiano già preso Politano, lo spagnolo resta comunque un obiettivo. E secondo Sky Sport, il turco è un'idea gradita alla società rossonera.

Ricardo Rodriguez ha scelto il Fenerbahce. Il terzino del Milan, richiesto sia dal club turco che dal PSV, ha deciso di accettare l'offerta dei primi: la formula sarà un prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni di euro.

L'incontro di ieri del Milan con l'agente di Diego Laxalt, Vincent Casella, potrebbe portare delle novità per l'uruguagio. Dopo una prima parte di campionato non irreprensibile con il Torino, il laterale è inseguito da Alaves, Eibar e Mallorca, club che avrebbero già portato alcune offerte per il suo cartellino. C'è anche l'ipotesi di un possibile rientro alla casa base, vista l'ormai imminente cessione di Ricardo Rodriguez.

Venduti Dabbur e Javier Hernández, il Siviglia avrebbe messo gli occhi su Krzysztof Piatek e sarebbe pronto a formulare la propria offerta al Milan. Monchi, che conosce bene il Pistolero, considera il polacco di Pioli la soluzione migliore sul mercato e potrebbe proporre un prestito con obbligo, con i rossoneri che andrebbero ad incassare 30 milioni di euro a giugno.

Il nome di Suso è uno dei primi della lista delle uscite del Milan e alcune offerte potrebbero arrivare dalla Liga. Getafe, Siviglia e Valencia ci stanno pensando ma i rossonero vogliono solo chiudere un'eventuale operazione inserendo l'obbligo di riscatto.

Paul Pogba lascerà sicuramente il Manchester United al termine della stagione con i Red Devils che non hanno intenzione di cederlo subito solo a causa della difficoltà di recuperare un sostituto nel corso delle trattative invernali. Il francese, conteso da Real Madrid e Juventus, preferirebbe raggiungere il suo idolo Zidane in Spagna, piuttosto che tornare in bianconero.

Manuel Neuer prossimo portiere della Juventus: è l'ipotesi avanzata da France Football, che chiarisce come il suo momento al Bayern sembra passato, anche per la pretesa di giocare tutte le gare senza cedere il passo al giovane rampante Alexander Nübel, che in casa bavarese considerano il futuro della porta. Secondo il periodico francese i bianconeri sarebbero in pole nella corsa al tedesco, che potrebbe prendere il posto di Szczesny, il cui futuro è a rischio visto che il rinnovo di contratto coi bianconeri non è ancora arrivato.

Con le consuete modalità, Aurelio De Laurentiis annuncia l'arrivo di Stanislav Lobotka, che diventa così il secondo rinforzo dell'anno per il Napoli dopo Diego Demme. Dopo un lunghissimo inseguimento si corona dunque il matrimonio tra slovacco e club partenopeo, che lo ha prelevato dal Celta dopo novanta presenze col club galiziano.

Radio Kiss Kiss racconta di un Napoli molto interessato a Gaetano Castrovilli per la prossima sessione estiva di mercato. Impossibile arrivare al giocatore a gennaio, dove peraltro la linea mediana è già stata rinforzata con Demme e Lobotka. Più semplice convincere la Fiorentina a privarsene in estate, col pugliese che completerebbe la rivoluzione in mediana inaugurata in inverno.

La Roma punta forte su Borna Barisic ma i Rangers fanno muro. Il club scozzese chiede infatti una cifra molto elevata e Steven Gerrard non vorrebbe farlo partire. Per questo i giallorossi si stanno guardando intorno, con il nome di Silvio Anocic del Cibalia, che potrebbe essere un'opzione.

Accordo praticamente raggiunto tra Fiorentina e Flamengo per il ritorno di Pedro in Brasile. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la formula sarà quella del prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni, a 14. La Fiorentina si è garantita il diritto di recompra sull'attaccante.

Paolo Ghiglione nel mirino dell'Atalanta. Il club nerazzurro è pronto a formulare un'offerta al Genoa per l'esterno difensivo e punta a chiudere in tempi abbastanza brevi.

Jeison Murillo è un nuovo giocatore del Celta Vigo. Il colombiano classe '92, si legge sul sito ufficiale del club galiziano, lascia la Sampdoria con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore degli spagnoli. Nella giornata di oggi Murillo ha svolto le visite mediche e domani sarà presentato alla stampa.

La SPAL vuole dare una svolta al suo campionato e abbandonare il prima possibile la zona rossa della classifica: stando alle ultime raccolte dalla redazione di Sky, il direttore sportivo Vagnati ha l’accordo con il Torino Kevin Bonifazi e Iago Falque. Dopo aver incassato la disponibilità di Cairo, si lavora per gli ok dei giocatori, in particolare dello spagnolo, che è stato frenato dagli infortuni in granata e ha bisogno di giocare. Per Bonifazi, che sarebbe alla terza esperienza a Ferrara, la trattativa va avanti da tempo.

Il Lecce ha messo nel mirino Antonin Barak. La società salentina è a caccia di rinforzi che possano regalare qualità al centrocampo di Liverani ed in tal senso si sarebbe mossa per capire la situazione del giocatore. L'idea dei giallorossi sarebbe quella di prendere Barak in prestito con diritto di riscatto, anche se l'Udinese al momento ha preso tempo per valutare la situazione di quella che è la prima alternativa a Rodrigo De Paul. Intanto, i salentini salutano Andrea Tabanelli: il giocatore va al Frosinone a titolo definitivo.

MARCO MOTTA RIPARTE DALL'INDONESIA. TODIBO ALLO SCHALKE, GEDSON FERNANDES AL TOTTENHAM. COATES RINNOVA CON LO SPORTING. L'ARSENAL SU KURZAWA, IL REAL HA L'ACCORDO CON VAN DE BEEK. ROJO IN MESSICO, CAVANI CHIEDE LA CESSIONE AL PSG

Lo Sporting CP ha annunciato, tramite i propri canali, il rinnovo di contratto di Sebastian Coates. Centrocampista classe '90, l'uruguayano ha prolungato fino al giungo del 2023 con un anno di opzione a proprio favore.

Leyvin Kurzawa, esterno sinistro di proprietà del PSG, è finito nel mirino dell'Arsenal. Questo quanto riportato da RMC Sport, secondo cui i vertici dei Gunners sono in stretto contatto con gli agenti del giocatore, seguito in queste settimane anche dall'Inter. L'Arsenal sta cercando di chiudere l'accordo col giocatore in vista di giugno, quando Kurzawa sarà libero di firmare visto il termine del contratto col PSG.

Jean-Clear Todibo è un nuovo giocatore dello Schalke 04. Il club di Gelsenkirchen ha annunciato pochi minuti fa l'arrivo del difensore francese, seguito di recente anche dal Milan. Il centrale arriva in prestito per sei mesi dal Barcellona, con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro più bonus.

Nuova avventura per Marco Motta. L’ex difensore di Juventus, Genoa, Torino e Udinese fra le altre, ha infatti firmato con il Persija Jakarta, uno dei club più prestigiosi del campionato indonesiano.

Il Wolsfburg ha completato l'acquisto di Marin Pongracic, difensore centrale che arriva dai Red Bull Salisburgo. Contratto di quattro anni e mezzo fino al 30 giugno del 2024 e maglia numero 22 per il giocatore, che oggi svolge il suo primo allenamento con la squadra.

Secondo quanto riportato dal De Telegraaf sarebbe fatta per il passaggio di Donny van de Beek al Real Madrid in estate. c'è già un accordo tra le parti e lo stesso giocatore, trattenuto la scorsa estate, è pronto a fare il grande salto. Sul giocatore c'è l'interesse anche di diversi club di Premier League.

Marcos Rojo sta per lasciare il Manchester United. L'argentino ha detto no al ritorno allo Sporting CP dove ha militato prima di passare ai Red Devils. L'addio però è dietro l'angolo e secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, il ventinovenne sudamericano avrebbe una maxi offerta dal Messico a cui potrebbe presto dire si.

Secondo quanto riportato da L'Equipe Edinson Cavani sta spingendo per lasciare il Paris Saint-Germain. Il giocatore ha comunicato alla dirigenza parigina e ai suoi compagni di squadra l'intenzione di cambiare aria. Diego Simeone è pronto ad abbraciare l'uruguayano, il PSG nonostante le 33 primavere del giocatore e il contratto in scadenza il 30 giugno non intende fare sconti.

Il Tottenham comunica l'acquisto di Gedson Fernandes, centrocampista proveniente dal Benfica. Prestito di 18 mesi con diritto di riscatto. 21 anni, originario di Sao Tomé e Principe ma di passaporto portoghese, è nazionale Under 21 della selezione lusitana.